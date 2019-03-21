Нефть марки Brent слабо дешевеет на укреплении доллара, опустилась до $68,3 за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent слабо снижается в ходе торгов в четверг из-за укрепления курса доллара США, однако котировки остаются близкими к максимальным значениям с прошлого ноября.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 уменьшилась на $0,21 (0,31%) - до $68,29 за баррель.

Тем временем стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,03 (0,05%), до $60,26 за баррель.

Курс доллара США в ходе торгов поднимается на 0,4% в паре с евро и на 0,2% к иене, а его подъем к фунту стерлингов составляет 0,65%. Укрепление американской валюты является негативным фактором для сырьевых товаров, поскольку это снижает их привлекательность в качестве инвестиционных инструментов.

Вместе с тем в среду обе эталонные марки подорожали более чем на 1% на данных Минэнерго США о сокращении запасов нефти в Штатах на прошлой неделе не 9,59 млн баррелей, рекордными темпами с прошлого июля.

Запасы бензина в стране упали на 4,59 млн баррелей, дистиллятов - на 4,13 млн баррелей. Между тем экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 15 марта, вырос до 3,39 млн баррелей в сутки - это второй из самых высоких показателей с 1993 года.

"Учитывая, что на США приходится примерно 44% всех запасов нефти в странах ОЭСР, высока вероятность, что мы увидим сокращение последних в конце этого квартала", - отмечает аналитик PVM Тамаш Варга.