Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.03.2019 19:10

Нефть марки Brent слабо дешевеет на укреплении доллара, опустилась до $68,3 за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent слабо снижается в ходе торгов в четверг из-за укрепления курса доллара США, однако котировки остаются близкими к максимальным значениям с прошлого ноября.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 уменьшилась на $0,21 (0,31%) - до $68,29 за баррель.

Тем временем стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,03 (0,05%), до $60,26 за баррель.

Курс доллара США в ходе торгов поднимается на 0,4% в паре с евро и на 0,2% к иене, а его подъем к фунту стерлингов составляет 0,65%. Укрепление американской валюты является негативным фактором для сырьевых товаров, поскольку это снижает их привлекательность в качестве инвестиционных инструментов.

Вместе с тем в среду обе эталонные марки подорожали более чем на 1% на данных Минэнерго США о сокращении запасов нефти в Штатах на прошлой неделе не 9,59 млн баррелей, рекордными темпами с прошлого июля.

Запасы бензина в стране упали на 4,59 млн баррелей, дистиллятов - на 4,13 млн баррелей. Между тем экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 15 марта, вырос до 3,39 млн баррелей в сутки - это второй из самых высоких показателей с 1993 года.

"Учитывая, что на США приходится примерно 44% всех запасов нефти в странах ОЭСР, высока вероятность, что мы увидим сокращение последних в конце этого квартала", - отмечает аналитик PVM Тамаш Варга.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $68,64 за баррель Нефть перешла к росту на данных о падении запасов, Brent торгуется у $67,9 за баррель Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $67,4 за баррель Нефть слабо дешевеет на новостях от ОПЕК, Brent опустилась до $67 за баррель Цены на нефть снижаются, Brent опустилась до $67,03 за баррель Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $66,8 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]