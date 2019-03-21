Верховный лидер Ирана обвинил Европу в неспособности защитить сделку по атому

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что европейские страны оказались неспособны спасти Совместной всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает агентство "Мехр".
Заявления А.Хаменеи прозвучали во время выступления в Мавзолее Имама Резы в Мешхеде.
А.Хаменеи сказал, что Европе для спасения соглашения следовало твердо выступать против одностороннего выхода США из СВПД, но они не смогли сделать это; и он добавил, что европейские страны в том, что касается ядерной сделки, "ударили Иран в спину", отмечает "Мехр".
Также он обвинил страны Запада в предоставлении Саудовской Аравии ядерных технологий и оборудования для производства ракет.
По словам А.Хаменеи, все это не означает, что Ирану следует порвать связи с западными странами, а то, что Ирану "не следует им доверять".
Позднее на своей странице в Twitter А.Хаменеи вновь обвинил европейские страны в фактическом отказе от СВПД.
"Один из участников (СВПД - ИФ), то есть США, вышел из него. У европейских партнеров была обязанность - сопротивляться США. Они не только не сделали этого, они фактически вышли из (соглашения - ИФ) и ввели новые санкции против Ирана, причем в то же самое время они настаивали на том, чтобы мы оставались в СВПД", - отмечается в сообщении.
СВПД был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном в июле 2015 года при тогдашнем президенте США Бараке Обаме. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановив жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»