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Дальнее зарубежье 21.03.2019 19:45

Британская полиция расследует нападения на мечети в Бирмингеме

Правоохранительные органы Великобритании проводят расследование пяти нападений на мечети в ночь на четверг в городе Бирмингем, передает британская телерадиокорпорация BBC.

"Пока мы не знаем мотивов нападений, совершенных прошлой ночью", - сказал представитель полиции Дэйв Томпсон.

По его словам, полиция сотрудничает с антитеррористическими подразделениями.

Полицейские получили сообщение о первом нападении вскоре после полуночи: неизвестный разбил кувалдой стекла в окнах мечети. Затем поступили данные об аналогичных нападениях на другие мечети.

Они произошли спустя неделю после атак на мечети в Новой Зеландии.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МЕЧЕТИ, АТАКИ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]