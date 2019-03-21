Британская полиция расследует нападения на мечети в Бирмингеме

Правоохранительные органы Великобритании проводят расследование пяти нападений на мечети в ночь на четверг в городе Бирмингем, передает британская телерадиокорпорация BBC.
"Пока мы не знаем мотивов нападений, совершенных прошлой ночью", - сказал представитель полиции Дэйв Томпсон.
По его словам, полиция сотрудничает с антитеррористическими подразделениями.
Полицейские получили сообщение о первом нападении вскоре после полуночи: неизвестный разбил кувалдой стекла в окнах мечети. Затем поступили данные об аналогичных нападениях на другие мечети.
Они произошли спустя неделю после атак на мечети в Новой Зеландии.
15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»