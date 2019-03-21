Авиакомпания Nordwind снизила норму провоза багажа, в числе исключений рейсы в Азербайджан

Авиакомпания Nordwind с 1 мая 2019 года уменьшает норму провоза багажа на регулярных и чартерных рейсах в эконом-классе с 20 до 15 кг, сообщается на сайте перевозчика.

Исключение будет действовать для регулярных рейсов между Россией и Узбекистаном, Таджикистаном, Арменией и Азербайджаном — на них норма останется 20 кг.

Кроме того, сдать багаж весом до 20 кг смогут по-прежнему пассажиры регулярных рейсов в комфорт-классе. Для пассажиров бизнес-класса чартерных рейсов, а также регулярных по тарифу "Экскурсионный" норма провоза багажа составляет 30 кг, для тарифов "Промо" и "Оптимум" на регулярных рейсах — 20 кг. При этом пассажиры эконом-класса на регулярных рейсах, купившие билеты по тарифу "Промо", могут бесплатно провести только ручную кладь. Норма ручной клади в Nordwind составляет 5 кг и 55x40x20 см в сумме трех измерений.