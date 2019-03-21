Самый большой в мире подводный ресторан открылся в Норвегии

Первый в Европе и самый большой в мире подводный ресторан Under открылся в коммуне Линдеснес на юге Норвегии, сообщает Совет по туризму страны Visit Norway.
Ресторан расположен на глубине пять метров и рассчитан максимум на 100 гостей.
"Внешне Under напоминает скалу, растущую из моря. Из окон открывается вид на морское дно, который меняется в течение сезона и в зависимости от погоды. Кроме того, одна из стен ресторана полностью стеклянная. Посетители смогут увидеть различных рыб, морских ежей, крабов и даже тюленей", - сообщает Visit Norway.
Отмечается, что меню ресторана состоит из морепродуктов, а также "морских птиц и диких овец". По понедельник и воскресеньям ресторан не работает. Бронь столиков доступна на время с 18:00 до 20:00.
"Помимо рестораторов в Under будут работать морские биологи. Внешняя часть ресторана со временем обрастет мидиями, и он станет частью морской среды", - сообщает Visit Norway.
Страны ЕС настаивают на выходе Великобритании до выборов в Европарламент - СМИ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 30 раз - Минобороны Азербайджана
Более половины жителей разных стран за увеличение налогов для богатых - опрос ОЭСР
Контейнерный терминал в Гданьске может быть продан более чем за 1 млрд евро - СМИ
Хаменеи назвал "горькой шуткой" созданный Европой механизм расчетов с Ираном INSTEX
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
В Финляндии особо активны разведки РФ и КНР, утверждает полиция безопасности
Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу об аресте активов Газпрома по иску Нафтогаза
В ЕС планируют дать Лондону отсрочку с Brexit до 22 мая - газета
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»