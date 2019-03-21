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Туризм 21.03.2019 20:30

Самый большой в мире подводный ресторан открылся в Норвегии

Первый в Европе и самый большой в мире подводный ресторан Under открылся в коммуне Линдеснес на юге Норвегии, сообщает Совет по туризму страны Visit Norway.

Ресторан расположен на глубине пять метров и рассчитан максимум на 100 гостей.

"Внешне Under напоминает скалу, растущую из моря. Из окон открывается вид на морское дно, который меняется в течение сезона и в зависимости от погоды. Кроме того, одна из стен ресторана полностью стеклянная. Посетители смогут увидеть различных рыб, морских ежей, крабов и даже тюленей", - сообщает Visit Norway.

Отмечается, что меню ресторана состоит из морепродуктов, а также "морских птиц и диких овец". По понедельник и воскресеньям ресторан не работает. Бронь столиков доступна на время с 18:00 до 20:00.

"Помимо рестораторов в Under будут работать морские биологи. Внешняя часть ресторана со временем обрастет мидиями, и он станет частью морской среды", - сообщает Visit Norway.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НОРВЕГИЯ, РЕСТОРАН, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]