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Регион 21.03.2019 20:10

США и Россия являются соперниками, но не врагами - Данфорд

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что военное руководство страны не рассматривает отношения Вашингтона и Москвы как враждебные.

"Нет, они наши конкуренты, я бы так охарактеризовал эти отношения", - сказал Дж.Данфорд в Атлантическом совете, отвечая на вопрос о том, считают ли в командовании американской армии Россию врагом США.

"Я бы назвал это соперничеством, но в этом противостоянии есть военное измерение", - добавил Дж.Данфорд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ГЕНЕРАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]