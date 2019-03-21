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Регион 21.03.2019 20:45

Планы Турции закупать и F-35, и российские С-400 являются серьезной проблемой - Данфорд

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил о сложности ситуации, которая возникла в связи с желанием Анкары одновременно закупать у США истребители-бомбардировщики F-35, а у РФ - зенитные ракетные комплексы С-400.

"Мы надеемся, что мы сможем найти способ справиться с этим, но это серьезная проблема", - сказал он, выступая в четверг на Атлантическом совете.

Ранее в западных СМИ появлялись сообщения, что США могут приостановить подготовку к поставкам Турции F-35 из-за намерения Анкары приобрести у РФ С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале марта вновь заявил о том, что Анкара завершит сделку по приобретению российских С-400.

Со своей стороны, представитель Пентагона Чарльз Саммерс предупредил, что Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России С-400. "Если Турция приобретет С-400, будут серьезные последствия для наших отношений в военной сфере с ними. Если они приобретут С-400, они не получат ни F-35, ни (зенитно-ракетные комплексы - ИФ) "Пэтриот", - сказал он.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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