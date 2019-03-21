Более половины жителей разных стран за увеличение налогов для богатых - опрос ОЭСР

Более половины жителей в каждой из стран, участвовавших в опросе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выступают за повышение налогов для богатых для поддержки более бедных слоев населения.

В частности, в Греции, Германии, Португалии и Словении доля сторонников такой меры составляет 75% или больше, отмечается в сообщении организации.

В рамках исследования были опрошены свыше 22 тыс. человек в возрасте от 18 до 70 лет в 21 стране.

Многие респонденты считают, что государственные услуги и социальные пособия неадекватны и труднодоступны. Более половины говорят, что они не получают справедливую долю пособий с учетом уплаченных ими налогов, а две трети считают, что другие получают больше, чем они заслуживают.

Почти 75% опрошенных заявили о том, что хотят, чтобы правительства их стран сделали больше для защиты их социальной и экономической безопасности.

Опрос выявил недовольство текущей социальной политикой. Только меньшинство удовлетворено доступом к таким услугам, как здравоохранение, жилье и долгосрочный уход, отмечается в сообщении ОЭСР. Многие уверены, что правительство не сможет предоставить им надлежащую поддержку, если они потеряют источники заработка из-за потери работы, болезни или старости. Более половины считают, что не смогут легко получить доступ к общественным благам, если будут в них нуждаться.

"Это тревожный сигнал для политиков, - сказал генеральный секретарь организации Анхель Гурриа. - Страны ОЭСР имеют одни из самых передовых и щедрых систем социальной защиты в мире. Они тратят в среднем более одной пятой своего ВВП на социальную политику. Тем не менее, слишком много людей чувствуют, что не могут полностью рассчитывать на свое правительство, когда им нужна помощь".

Во всех государствах, кроме Канады, Дании, Норвегии и Нидерландов, большинство респондентов говорят о том, что их правительство не учитывает мнения таких людей, как они, при разработке социальной политики. В ряде стран, включая Грецию, Израиль, Литву, Португалию и Словению, их доля превышает две трети.

Более половины опрошенных отмечают, что не получают свою справедливую долю пособий, учитывая уплачиваемые ими налоги, причем эта доля возрастает до 75% и более в Чили, Греции, Израиле и Мексике.

Почти во всех странах более половины респондентов хотят, чтобы правительство делало больше для их экономической и социальной безопасности. Это особенно касается пожилых респондентов и лиц с низким уровнем дохода.

Во всех странах люди обеспокоены финансовой безопасностью в старости, и большинство из них готовы платить больше, чтобы поддержать государственные пенсионные системы. В среднем почти 40% готовы платить дополнительно 2% от своего дохода в виде налогов на улучшение медицинского обслуживания и пенсий.

Наиболее значительна доля людей, готовых платить больше налогов для улучшения здравоохранения, в Ирландии (51%), затем следуют Португалия (49%), Греция и Чили (по 48%). Респонденты в Израиле (49%), Чили (51%) и Литве (53%) в наименьшей степени готовы платить дополнительно 2% налогов для повышения пенсий.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.