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Дальнее зарубежье 21.03.2019 21:20

В ЕС планируют дать Лондону отсрочку с Brexit до 22 мая - газета

Участники проходящего саммита ЕС планируют согласовать перенос сроков выхода Великобритании из Евросоюза (Bexit) с 29 марта на 22 мая, сообщает в четверг газета "Гардиан" со ссылкой на попавший в распоряжение журналистов проект решения Совета ЕС.

Однако такая отсрочка может вступить в силу только если Палата общин британского парламента на следующей неделе поддержит соглашение по Bexit, уточняет газета.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, BREXIT, ОТСТРОЧКА, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]