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Парламенту Великобритании важно согласовать сделку с ЕС на следующей неделе - Мэй

Парламенту Великобритании важно согласовать сделку с ЕС на следующей неделе, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, саммит ЕС в ночь на пятницу согласился продлить Brexit до 22 мая в случае, если парламент Великобритании одобрит соглашение о выходе на следующей неделе. Если этого не произойдет, то срок будет продлен только до 12 апреля.

"Принятое сегодня решение подчеркивает важность прохождения в парламенте сделки по Brexit на следующей неделе для того, чтобы мы могли положить конец неуверенности и выйти плавно и упорядоченно", - сказала она.

По ее словам, дополнительные договоренности должны заверить британских парламентариев в том, что применение так называемого страховочного плана по Северной Ирландии маловероятно.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, BREXIT, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]