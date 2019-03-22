Баку и Кито подчеркивают заинтересованность в углублении сотрудничества

Баку высоко оценивает поддержку Кито в вопросе урегулирования карабахского конфликта, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Главы МИД Азербайджана и Эквадора Э. Мамедъяров и Хосе Самуэль Валесиа Аморес обменялись поздравительными письмами по случаю 15-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Мы высоко ценим поддержку Эквадора в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета Азербайджана и его территориальной целостности. Взаимовыгодное сотрудничество позволяет укрепить двусторонний и многосторонний диалоги между нашими народами. Я уверен, что мы продолжим наши усилия по для дальнейшего развития существующего сотрудничества», - говорится в письме Э. Мамедъярова.

В свою очередь, Х. Аморес отметил в своем письме, что дипломатические отношений между двумя странами послужит развитию народов, достижению общих целей и дальнейшему углублению сотрудничества между Азербайджаном и Эквадором.

А. Мамедов