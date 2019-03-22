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Внешняя политика 22.03.2019 09:55

Баку и Кито подчеркивают заинтересованность в углублении сотрудничества

Баку высоко оценивает поддержку Кито в вопросе урегулирования карабахского конфликта, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Главы МИД Азербайджана и Эквадора Э. Мамедъяров и Хосе Самуэль Валесиа Аморес обменялись поздравительными письмами по случаю 15-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Мы высоко ценим поддержку Эквадора в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета Азербайджана и его территориальной целостности. Взаимовыгодное сотрудничество позволяет укрепить двусторонний и многосторонний диалоги между нашими народами. Я уверен, что мы продолжим наши усилия по для дальнейшего развития существующего сотрудничества», - говорится в письме Э. Мамедъярова.

В свою очередь, Х. Аморес отметил в своем письме, что дипломатические отношений между двумя странами послужит развитию народов, достижению общих целей и дальнейшему углублению сотрудничества между Азербайджаном и Эквадором.

А. Мамедов

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Тэги: ЭКВАДОР, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]