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Внешняя политика 22.03.2019 10:20

Баку и Исламабад обсудили развитие военно-технического сотрудничества

Министры обороны Азербайджана и Пакистана Закир Гасанов и Первез Хеттаг обсудили двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

«Несмотря на то, что наши страны географически отдалены друг от друга, между нашими народами исторически существуют дружеские отношения. Наше сотрудничество во многих сферах значительно расширилось и укрепилось. Военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном обладает большим потенциалом», - сказал П. Хеттаг, слова которого приведены в сообщении минобороны Азербайджана.

В свою очередь З. Гасанов информировал своего пакистанского коллегу о нагорно-карабахском конфликте и отметил, что взаимная поддержка в международных организациях является показателем партнерских отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

Согласно сообщению, стороны также обсудили сотрудничество в сферах безопасности, военного образования и ряд других вопросов.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ВОЕННОЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]