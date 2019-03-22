Миссия НАТО в Афганистане сообщила о гибели двух американских военных

Двое военнослужащих США погибли в Афганистане в ходе военной операции, сообщают в пятницу афганские СМИ со ссылкой на данные миссии НАТО в стране.

Место проведения операции и имена погибших военных не разглашаются.

В сообщении отмечается, что с 2001 года в Афганистане погибли 2,4 тыс. американских военнослужащих. В настоящее время в стране находятся 14 тыс. американских солдат, которые задействованы как в военных операциях, так и в подготовке афганских военных.