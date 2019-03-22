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Дальнее зарубежье 22.03.2019 10:31

Миссия НАТО в Афганистане сообщила о гибели двух американских военных

Двое военнослужащих США погибли в Афганистане в ходе военной операции, сообщают в пятницу афганские СМИ со ссылкой на данные миссии НАТО в стране.

Место проведения операции и имена погибших военных не разглашаются.

В сообщении отмечается, что с 2001 года в Афганистане погибли 2,4 тыс. американских военнослужащих. В настоящее время в стране находятся 14 тыс. американских солдат, которые задействованы как в военных операциях, так и в подготовке афганских военных.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]