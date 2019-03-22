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СНГ 22.03.2019 10:42

В Астане задержаны десятки людей, несогласных с переименованием столицы - очевидцы

В столице Казахстана полиция задержала несколько десятков человек, собравшихся у торгового центра "Шапагат" для того, чтобы выразить свое несогласие с переименованием Астаны в город Нур-Султан, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" очевидец.

"Утром люди начали собираться у торгового центра "Шапагат", беспорядков не было. Они мирно стояли, общались. (...) Порядка 60-ти человек были задержаны полицией", - сказал собеседник агентства.

Казахстанское интернет-издание "Власть" сообщает, что была также задержана журналист радио "Азаттык" Светлана Глушакова. В настоящее время телефонные номера С.Глушаковой отключены.

Вместе с тем пресс-служба департамента полиции Астаны не доступна для подтверждения этой информации.

Как сообщалось, накануне у здания астанинской городской администрации были задержаны около 20 человек, которые пришли выразить свое несогласие переименованию столицы.

20 марта новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой переименовать столицу Астану в город Нурсултан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент Казахстана на совместном заседании палат, рассмотрев в двух чтениях, принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании Астаны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, АСТАНА, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]