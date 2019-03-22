В Астане задержаны десятки людей, несогласных с переименованием столицы - очевидцы

В столице Казахстана полиция задержала несколько десятков человек, собравшихся у торгового центра "Шапагат" для того, чтобы выразить свое несогласие с переименованием Астаны в город Нур-Султан, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" очевидец.

"Утром люди начали собираться у торгового центра "Шапагат", беспорядков не было. Они мирно стояли, общались. (...) Порядка 60-ти человек были задержаны полицией", - сказал собеседник агентства.

Казахстанское интернет-издание "Власть" сообщает, что была также задержана журналист радио "Азаттык" Светлана Глушакова. В настоящее время телефонные номера С.Глушаковой отключены.

Вместе с тем пресс-служба департамента полиции Астаны не доступна для подтверждения этой информации.

Как сообщалось, накануне у здания астанинской городской администрации были задержаны около 20 человек, которые пришли выразить свое несогласие переименованию столицы.

20 марта новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой переименовать столицу Астану в город Нурсултан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент Казахстана на совместном заседании палат, рассмотрев в двух чтениях, принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании Астаны.