Индонезийская авиакомпания Garuda аннулировала заказ на 49 лайнеров Boeing 737 Max 8

Национальный перевозчик Индонезии Garuda Indonesia аннулировал заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max 8, сообщила в пятницу газета Financial Times.
"Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 Max", - процитировала газета представителя индонезийского авиаперевозчика.
Отмечается, что авиакомпания успела получить один самолет этой модели и заплатила $26 млн. Всего авиалиния планировала приобрести 50 лайнеров общей стоимостью $4,9 млрд.
Перевозчик, по словам представителя, не планирует отказываться от других моделей производителя.
"В принципе не то чтобы мы хотели полностью отказаться от Boeing, возможно, мы просто возьмем другую модель", - сказал он.
Financial Times подчеркивает, что Garuda стала первой авиакомпанией, разорвавшей контракт с Boeing после крушения самолета в Эфиопии.
Безопасность Boeing-737 Max была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.
В конце октября 2018 года Boeing-737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.
Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»