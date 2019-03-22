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Дальнее зарубежье 22.03.2019 10:53

Индонезийская авиакомпания Garuda аннулировала заказ на 49 лайнеров Boeing 737 Max 8

Национальный перевозчик Индонезии Garuda Indonesia аннулировал заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max 8, сообщила в пятницу газета Financial Times.

"Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 Max", - процитировала газета представителя индонезийского авиаперевозчика.

Отмечается, что авиакомпания успела получить один самолет этой модели и заплатила $26 млн. Всего авиалиния планировала приобрести 50 лайнеров общей стоимостью $4,9 млрд.

Перевозчик, по словам представителя, не планирует отказываться от других моделей производителя.

"В принципе не то чтобы мы хотели полностью отказаться от Boeing, возможно, мы просто возьмем другую модель", - сказал он.

Financial Times подчеркивает, что Garuda стала первой авиакомпанией, разорвавшей контракт с Boeing после крушения самолета в Эфиопии.

Безопасность Boeing-737 Max была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.

В конце октября 2018 года Boeing-737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, BOEING, КОНТРАКТ, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]