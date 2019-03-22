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Полиция работает у посольства РФ в Афинах после сообщений о брошенной через забор гранате

Полицейские саперы работают в районе консульского отдела посольства РФ в Афинах после сообщений о подозрительном предмете, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Речь могла идти о гранате, отмечает агентство.

Камеры безопасности зафиксировали, как два человека на мотоцикле бросили небольшой предмет через забор. В результате нанесен незначительный материальный ущерб, отмечает агентство. Место происшествия оцеплено.

В Греции нередко происходят подобные нападения на государственные и дипломатические учреждения, отмечает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРЕЦИЯ, РОССИЯ, КОНСУЛЬСТВО, САПЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]