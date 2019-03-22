Полиция работает у посольства РФ в Афинах после сообщений о брошенной через забор гранате

Полицейские саперы работают в районе консульского отдела посольства РФ в Афинах после сообщений о подозрительном предмете, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Речь могла идти о гранате, отмечает агентство.
Камеры безопасности зафиксировали, как два человека на мотоцикле бросили небольшой предмет через забор. В результате нанесен незначительный материальный ущерб, отмечает агентство. Место происшествия оцеплено.
В Греции нередко происходят подобные нападения на государственные и дипломатические учреждения, отмечает агентство.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»