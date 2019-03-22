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Дальнее зарубежье 22.03.2019 11:15

Россия занимает принципиальную позицию по принадлежности Голан Сирии - МИД РФ

Позиция Москвы по вопросу принадлежности Голанских высот Сирии неизменна, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская Федерация, как вам известно, занимает принципиальную позицию по вопросу принадлежности Голанских высот Сирийской Арабской Республике. Это подтверждено резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года", - заявила М.Захарова радиостанции "Коммерсант ФМ"

По ее словам, "остается неизменной наша оценка противоправного характера решения Израиля о распространении его суверенитета на Голанские высоты, принятого в качестве основного закона в 1981 году".

"Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В минувший четверг президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которая имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности", - написал Д.Трамп в Twitter.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал это решение. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ГОЛАНЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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