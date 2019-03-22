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Дальнее зарубежье 22.03.2019 11:34

Полиция Новой Зеландии расследует угрозы в адрес премьер-министра Ардерн

Полиция Новой Зеландии приступила к расследованию угроз, которые премьер-министр страны Джасинда Ардерн получила в соцсети Twitter, сообщает газеты The New Zealand Herald.

Отмечается, что премьеру в Twitter было направлено сразу несколько сообщений с угрозами, в которых говорилось: "Ты - следующая". К сообщениям были прикреплены фотографии с оружием.

Позже соцсеть заблокировала аккаунт, откуда Дж.Ардерн поступили угрозы.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.

После нападения Дж.Ардерн объявила, что страна запретит продажу всех штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ПРЕМЬЕР, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]