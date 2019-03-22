Полиция Новой Зеландии расследует угрозы в адрес премьер-министра Ардерн

Полиция Новой Зеландии приступила к расследованию угроз, которые премьер-министр страны Джасинда Ардерн получила в соцсети Twitter, сообщает газеты The New Zealand Herald.
Отмечается, что премьеру в Twitter было направлено сразу несколько сообщений с угрозами, в которых говорилось: "Ты - следующая". К сообщениям были прикреплены фотографии с оружием.
Позже соцсеть заблокировала аккаунт, откуда Дж.Ардерн поступили угрозы.
15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.
После нападения Дж.Ардерн объявила, что страна запретит продажу всех штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»