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Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на уровне военных - СМИ

Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на уровне военных по имплементации соглашения между Южной Кореей и КНДР, подписанного в 2018 году, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в южнокорейском Минобороны.

Ответ от Пхеньяна пока не поступал, отмечает агентство.

"Недавно мы предложили переговоры на уровне военных между Южной и Северной Кореей и сейчас ждем ответа", - рассказал источник.

На минувшей неделе глава Минобороны Южной Кореи Чон Ген Ду сообщил президенту Мун Чжэ Ину, что военное ведомство намерено провести переговоры с КНДР по путям осуществления военного соглашения, достигнутого между странами 19 сентября 2018 года.

Это соглашение, являющееся частью договоренностей, достигнутых между лидерами КНДР и Южной Кореи во время их первого саммита, направлено на снижение напряженности между странами и предотвращение случайных стычек.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, МИНОБОРОНЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]