Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на уровне военных - СМИ

Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на уровне военных по имплементации соглашения между Южной Кореей и КНДР, подписанного в 2018 году, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в южнокорейском Минобороны.
Ответ от Пхеньяна пока не поступал, отмечает агентство.
"Недавно мы предложили переговоры на уровне военных между Южной и Северной Кореей и сейчас ждем ответа", - рассказал источник.
На минувшей неделе глава Минобороны Южной Кореи Чон Ген Ду сообщил президенту Мун Чжэ Ину, что военное ведомство намерено провести переговоры с КНДР по путям осуществления военного соглашения, достигнутого между странами 19 сентября 2018 года.
Это соглашение, являющееся частью договоренностей, достигнутых между лидерами КНДР и Южной Кореи во время их первого саммита, направлено на снижение напряженности между странами и предотвращение случайных стычек.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»