Позиция Трампа по Голанам приведет к кризису на Ближнем Востоке - МИД Ирана

В МИД Ирана осудили предложение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщает в пятницу агентство "Мехр".
По словам представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, "поспешные личные решения Трампа приведут важный район на Ближнем Востоке к кризису".
Накануне президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".
Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.
В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.
СБ ООН не признал это решение. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.
Премьер Грузии объяснил рост криминала в республике новой методикой учета данных
Пакистан продолжит поддерживать Баку по карабахской проблеме - президент
Азербайджан надеется на расширение экономического сотрудничества с Аргентиной
"Газпром" готов поставлять газ Украине напрямую, цена для конечного потребителя будет на 1/4 ниже
Соглашение ОПЕК+ хорошо для стабильности, стоит ли его продлевать, покажет II квартал - топ-менеджер ЛУКОЙЛа
Американские астронавты вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов
Выездной налог для туристов повысят в Египте впервые с 2013 года
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»