Позиция Трампа по Голанам приведет к кризису на Ближнем Востоке - МИД Ирана

В МИД Ирана осудили предложение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщает в пятницу агентство "Мехр".

По словам представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, "поспешные личные решения Трампа приведут важный район на Ближнем Востоке к кризису".

Накануне президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал это решение. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.