Российский и сирийский межведомственные координационные штабы по решению проблемы сирийских беженцев предлагают провести расширенное совещание по расформированию лагеря "Рукбан" с участием представителей США, говорится в совместном экстренном заявлении глав штабов, которое с российской стороны подписал генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В 10:00 26 марта ... руководителю российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР генерал-майору Виктору Купчишину в пункте пропуска "Джлеб" провести координационное совещание для выработки согласованных пошаговых мероприятий по расформированию лагеря "Рукбан", - говорится в заявлении.

"Для выработки согласованных пошаговых мероприятий по расформированию лагеря "Рукбан", приглашаем прибыть на указанное координационное совещание представителей командования американских войск в зоне Эт-Танф, а также дипломатического корпуса Соединенных Штатов в Иордании и обеспечить присутствие на этом мероприятии шейхов племен, находящихся в лагере", - отмечается в документе.

"В ходе проведения мероприятия предусмотреть посещение лагеря "Рукбан" указанной рабочей группой, состоящей из представителей САР, РФ, США, Иордании, а также ООН для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах проживания беженцев", - говорится в заявлении.

"Безопасность перемещения и проведения встречи на территории, подконтрольной сирийскому правительству, обеспечат силы службы безопасности САР во взаимодействии с подразделениями военной полиции ВС РФ. Обращаемся также к командованию США со своей стороны обеспечить безопасность мероприятия в контролируемой ими 55-ти километровой зоне Эт-Танф", - отмечается в документе.

В случае невозможности проведения координационного совещания в указанные сроки, то есть 26 марта, предлагаются резервные даты проведения - 2 или 9 апреля.