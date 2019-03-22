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СНГ 22.03.2019 12:07

ГЭХ и Siemens создают рабочую группу по вопросам организации СП

ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) и ООО "Сименс" создадут совместную рабочую группу для оценки возможности и проработки вопросов организации совместного предприятия по производству в России высокотехнологического оборудования, в частности, вакуумных генераторных выключателей (ВГВ) и комплектующих к ним, говорится в сообщении ГЭХа по итогам совещания гендиректора компании Дениса Федорова с его коллегой из "Сименс" Александром Либеровым.

Рабочая группа подготовит проектный план создания совместного предприятия, который будет представлен для принятия решений на корпоративных уровнях, говорится в сообщении. В случае положительных решений запуск производства оборудования с локализацией не менее 50% должен состояться не позднее 2020 года, а к 2022 году предусматривается достижение локализации на уровне не менее 75%.

Новая производственная площадка может открыться на базе сборочного цеха "Сименс" в подмосковной Дубне, отметили в ГЭХе. Ожидается, что предприятие будет заниматься проектированием, установкой, пуско-наладкой вакуумных генераторных выключателей и обеспечивать их необходимым сервисным сопровождением. Планируется также создание тренингового центра для подготовки специалистов по эксплуатации ВГВ.

Как сообщили в энергохолдинге, формирование мощной производственно-инжиниринговой базы позволит на постоянной основе совершенствовать генераторные технологии с использованием российского научно-технического потенциала.

Стороны также отметили успешный опыт взаимодействия при реализации проектов в рамках договоров о предоставлении мощности и рассмотрели вопросы развития дальнейшего сотрудничества по сервисному обслуживанию газовых турбин и перспективы осуществления совместных проектов, заявили в ГЭХе.

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Тэги: РОССИЯ, ГЭХ, SIEMENS, СП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]