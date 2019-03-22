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Дальнее зарубежье 22.03.2019 12:18

КНДР отзывает своих представителей из офиса связи с Южной Кореей

Северная Корея отзывает своих представителей из офиса связи с Южной Кореей в северокорейском приграничном городе Кэсон, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения двух Корей.

Об отзыве своих представителей северокорейские официальные лица сообщили южнокорейским коллегам в ходе встречи в офисе связи в пятницу. Отзыв северокорейских сотрудников из офиса связи происходит "в соответствии с распоряжением высокопоставленных должностных лиц", отмечает агентство.

Южная Корея после этого выразила надежду на то, что в дальнейшем офис возобновит работу в полном объеме. По данным СМИ, КНДР не указала конкретной причины отзыва сотрудников.

Такое решение принято на фоне безрезультатного саммита США-КНДР в Ханое в прошлом месяце, отмечает агентство.

В сентябре 2018 в городе Кэсоне на территории КНДР состоялось торжественное открытие офиса связи двух корейских государств.

Министр Южной Кореи по делам национального объединения Чо Мён Гюн, тогда заявлял, что у Пхеньяна и Сеула появилась возможность напрямую общаться "24 часа в сутки 365 дней в году по вопросам развития межкорейских отношений, мира и процветания на Корейском полуострове".

После этого южнокорейские и северокорейские чиновники неоднократно проводили встречи в офисе связи по различным темам.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, СВЯЗЬ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]