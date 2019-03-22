Азербайджан надеется на расширение экономического сотрудничества с Аргентиной

Баку надеется на укрепление торгово-экономических связей с Буэнос-Айресом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.
Согласно сообщению, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках своего визита в страны Южной Америки, провел встречу с председателем Палаты депутатов Аргентины Эмилио Монзо.
«Э. Мамедъяров подчеркнул, что существует потенциал для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Аргентиной, и выразил надежду, что его визит послужит укреплению торгово-экономического сотрудничества. Он также проинформировал Э. Монзо об основных аспектах экономической и торговой стратегии Азербайджана», - говорится в сообщении.
В сообщении отмечено, что Э. Мамедъяров также провел встречи с председателем азербайджано-аргентинской межпарламентской группы дружбы Гектором Оливаресем и членами группы, председателем комиссии Палаты по внешним делам Корнелией Шмит, а также временным председателем Сената Аргентины Федерико Пинедо.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»