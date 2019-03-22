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Внешняя политика 22.03.2019 12:38

Азербайджан надеется на расширение экономического сотрудничества с Аргентиной

Баку надеется на укрепление торгово-экономических связей с Буэнос-Айресом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно сообщению, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках своего визита в страны Южной Америки, провел встречу с председателем Палаты депутатов Аргентины Эмилио Монзо.

«Э. Мамедъяров подчеркнул, что существует потенциал для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Аргентиной, и выразил надежду, что его визит послужит укреплению торгово-экономического сотрудничества. Он также проинформировал Э. Монзо об основных аспектах экономической и торговой стратегии Азербайджана», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что Э. Мамедъяров также провел встречи с председателем азербайджано-аргентинской межпарламентской группы дружбы Гектором Оливаресем и членами группы, председателем комиссии Палаты по внешним делам Корнелией Шмит, а также временным председателем Сената Аргентины Федерико Пинедо.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРГЕНТИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]