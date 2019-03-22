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Внешняя политика 22.03.2019 12:56

Пакистан продолжит поддерживать Баку по карабахской проблеме - президент

Исламабад продолжит отстаивать позицию Баку по проблеме Нагорного Карабаха, заявил президент Ариф Алви во время встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, в рамках его визита в Пакистан.

«Пакистан рад поддерживать Азербайджан в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и продолжит оказывать эту поддержку. Пакистан не признает Армению как государство и надеется, что конфликт будет решен в ближайшее время в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал А. Алви, слова которого приведены в сообщении минобороны.

В рамках встречи, стороны подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений между двумя странами и подчеркнули необходимость развития сотрудничества в военной сфере.

Кроме того, стороны обсудили ряд других, интересующих их вопросов.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]