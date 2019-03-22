Пакистан продолжит поддерживать Баку по карабахской проблеме - президент

Исламабад продолжит отстаивать позицию Баку по проблеме Нагорного Карабаха, заявил президент Ариф Алви во время встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, в рамках его визита в Пакистан.
«Пакистан рад поддерживать Азербайджан в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и продолжит оказывать эту поддержку. Пакистан не признает Армению как государство и надеется, что конфликт будет решен в ближайшее время в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал А. Алви, слова которого приведены в сообщении минобороны.
В рамках встречи, стороны подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений между двумя странами и подчеркнули необходимость развития сотрудничества в военной сфере.
Кроме того, стороны обсудили ряд других, интересующих их вопросов.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»