Пакистан продолжит поддерживать Баку по карабахской проблеме - президент

Исламабад продолжит отстаивать позицию Баку по проблеме Нагорного Карабаха, заявил президент Ариф Алви во время встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, в рамках его визита в Пакистан.

«Пакистан рад поддерживать Азербайджан в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и продолжит оказывать эту поддержку. Пакистан не признает Армению как государство и надеется, что конфликт будет решен в ближайшее время в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал А. Алви, слова которого приведены в сообщении минобороны.

В рамках встречи, стороны подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений между двумя странами и подчеркнули необходимость развития сотрудничества в военной сфере.

Кроме того, стороны обсудили ряд других, интересующих их вопросов.

А. Мамедов