Эрдоган осудил намерение Трампа признать Голаны территорией Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу осудил предложение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской территорией, сообщает агентство "Анадалоу".

"Заявление президента США о статусе Голанских высот спровоцирует новый виток напряженности и кризиса на Ближнем Востоке", - заявил он, выступая на открытии расширенного заседания исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Лидер Турции пообещал, что мусульманские страны не допустят признания в мире суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Накануне президент США Д.Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети этого района были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал это решение. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.