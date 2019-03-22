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Регион 22.03.2019 13:18

Эрдоган осудил намерение Трампа признать Голаны территорией Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу осудил предложение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской территорией, сообщает агентство "Анадалоу".

"Заявление президента США о статусе Голанских высот спровоцирует новый виток напряженности и кризиса на Ближнем Востоке", - заявил он, выступая на открытии расширенного заседания исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Лидер Турции пообещал, что мусульманские страны не допустят признания в мире суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Накануне президент США Д.Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети этого района были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал это решение. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ГОЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]