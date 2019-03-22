Deutsche Bank рассчитывает увеличить выручку в 2019г, добиться цели по рентабельности

Deutsche Bank AG, крупнейший коммерческий банк Германии, прогнозирует выручку в 2019 году "немного выше" уровня предыдущего года.

"Наш прогноз отражает ожидания устойчивого глобального экономического роста в 2019 году, в частности, сохранения высоких темпов подъема в США, а также отсутствия существенных изменений валютных курсов", - говорится в годовом отчете банка.

Выручка Deutsche Bank в 2018 году составила 25,32 млрд евро, снизившись на 4% по сравнению с предыдущим годом.

"Мы нацелены на наращивание выручки за счет увеличения инвестиций в определенные сферы, за счет оптимизации ликвидности и баланса, а также реорганизации", - отмечают в банке.

Выручка корпоративно-инвестиционного бизнеса (Corporate & Investment Bank, CIB), реорганизованного банком в прошлом году, также "немного" увеличится по сравнению с предыдущим годом, ожидают в Deutsche Bank.

Ситуация в сегменте торговли активами с фиксированной доходностью, одной из крупнейших сфер бизнеса банка, как ожидается, улучшится благодаря "прогнозируемому росту клиентской активности и более благоприятной торговой среде".

Deutsche Bank подтвердил прогноз для ключевого показателя рентабельности на 2019 год, отметив, однако, что достижение этой цели будет зависеть от рыночных условий.

"Условия на рынке улучшились по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, но остаются более слабыми, чем ожидалось", - говорится в заявлении банка.

Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг рассчитывает добиться увеличения рентабельности материального капитала до более 4% в 2019 году. Эксперты скептически оценивают возможность достижения этой цели, прогнозируя показатель на уровне 1,2%.

Банк зафиксировал чистую прибыль по итогам 2018 года впервые с 2014 года.

Ранее на этой неделе Deutsche Bank и Commerzbank подтвердили, что ведут переговоры о потенциальном объединении бизнеса.

Акции Deutsche Bank прибавляют 1,8% на торгах во Франкфурте в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 9,6%, а в прошлом году банк потерял более половины рыночной стоимости.