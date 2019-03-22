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СНГ 22.03.2019 13:40

Путин на следующей неделе в Бишкеке обсудит с киргизским руководством интеграцию в ЕАЭС, двусторонние отношения - Песков

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Киргизию, обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений, интеграции в рамках ЕАЭС и международных отношений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет государственный визит президента России в Киргизию со всеми необходимыми протокольными атрибутами. Конечно, главное, это те содержательные переговоры, которые мы ожидаем: в первую очередь, это широкий комплекс вопросов, связанных с двусторонними отношениями России и Кыргыстана", сказал Д.Песков журналистам в пятницу.

Также планируется обсуждение вопросов, связанных с интеграционными процессами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также международных вопросов, по которым также планируется обмен мнениями, сообщил он.

"Этот визит планируется на следующей неделе, 28 числа", - добавил пресс-секретарь президента.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, КИРГИЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]