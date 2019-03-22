Путин на следующей неделе в Бишкеке обсудит с киргизским руководством интеграцию в ЕАЭС, двусторонние отношения - Песков

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Киргизию, обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений, интеграции в рамках ЕАЭС и международных отношений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет государственный визит президента России в Киргизию со всеми необходимыми протокольными атрибутами. Конечно, главное, это те содержательные переговоры, которые мы ожидаем: в первую очередь, это широкий комплекс вопросов, связанных с двусторонними отношениями России и Кыргыстана", сказал Д.Песков журналистам в пятницу.

Также планируется обсуждение вопросов, связанных с интеграционными процессами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также международных вопросов, по которым также планируется обмен мнениями, сообщил он.

"Этот визит планируется на следующей неделе, 28 числа", - добавил пресс-секретарь президента.