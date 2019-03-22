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Дальнее зарубежье 22.03.2019 13:51

Поезда из Франции в Англию смогут курсировать даже в случае "жёсткого" Brexit - СМИ

Компания Eurostar получила лицензию, благодаря которой в случае выхода Британии из ЕС без соглашения граждане беспрепятственно смогут ездить из Франции в Англию, сообщает газета "Фигаро".

Специальную лицензию для Eurostar выдало министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства Франции.

Издание отмечает, что те железнодорожные компании-операторы, у которых будет только британская лицензия, не смогут осуществлять движение своих поездов по территории европейских стран в случае "жесткого" Brexit.

Компания Eurostar, в частности, является оператором Евротоннеля, соединяющего Великобританию и континентальную Европу под Ла-Маншем.

Саммит Евросоюза в ночь на пятницу принял решение предоставить Великобритании дополнительное время и продлить срок Brexit до 22 мая, но с одним условием - на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу.

Если палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то Brexit будет продлен только до 12 апреля.

Несмотря на уверения Т.Мэй в том, что она будет пытаться провести соглашение о выходе из Евросоюза через палату общин, лидеры ЕС не скрывают, что готовы к любым вариантам развития событий.

"Мы готовы к любым вариантам, в том числе - к варианту no deal (к "жёсткому" Brexit без соглашения - ИФ), - сказал на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, В ЕС приняли меры для всех вариантов развития ситуации с Brexit, в том числе - к варианту выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БРИТАНИЯ, BREXIT, ЖЕЛДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]