Компания Eurostar получила лицензию, благодаря которой в случае выхода Британии из ЕС без соглашения граждане беспрепятственно смогут ездить из Франции в Англию, сообщает газета "Фигаро".
Специальную лицензию для Eurostar выдало министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства Франции.
Издание отмечает, что те железнодорожные компании-операторы, у которых будет только британская лицензия, не смогут осуществлять движение своих поездов по территории европейских стран в случае "жесткого" Brexit.
Компания Eurostar, в частности, является оператором Евротоннеля, соединяющего Великобританию и континентальную Европу под Ла-Маншем.
Саммит Евросоюза в ночь на пятницу принял решение предоставить Великобритании дополнительное время и продлить срок Brexit до 22 мая, но с одним условием - на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу.
Если палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то Brexit будет продлен только до 12 апреля.
Несмотря на уверения Т.Мэй в том, что она будет пытаться провести соглашение о выходе из Евросоюза через палату общин, лидеры ЕС не скрывают, что готовы к любым вариантам развития событий.
"Мы готовы к любым вариантам, в том числе - к варианту no deal (к "жёсткому" Brexit без соглашения - ИФ), - сказал на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, В ЕС приняли меры для всех вариантов развития ситуации с Brexit, в том числе - к варианту выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»