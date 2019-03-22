Венесуэльская делегация уже ищет в Москве место для офиса PDVSA - источник

Рабочая группа по переносу европейского офиса венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA из Лиссабона в Москву уже прибыла в российскую столицу и приступила к работе, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
"Рабочая группа уже в российской столице. Они осматривают и посещают объекты, чтобы решить, где будет открыт офис", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "точной даты (открытия офиса в Москве - ИФ) пока нет".
11 марта посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил журналистам, что перенос офиса PDVSA из Лиссабона в Москву состоится в течение двух месяцев.
"Мы работаем ускоренными темпами, чтобы он был перенесен в самый короткий период времени - я считаю, что два месяца", - сказал он.
В начале марта вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что президент Николас Мадуро распорядился перевести офис PDVSA из Лиссабона в Москву.
"Президент Николас Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву", - сказала Д.Родригес на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Она подчеркнула, что Венесуэла будет предпринимать необходимые шаги для того, чтобы гарантировать право на защиту, разбирательство и возврат своих законных активов "в тех странах, где это необходимо".
По словам Д.Родригес, перевод европейского офиса PDVSA в Москву планируется в соответствии с планами расширения технического сотрудничества в области нефтедобычи с "Роснефтью" (MOEX:ROSN) и "Газпромом" (MOEX:GAZP). "Сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Мы переформатируем наши отношения, и Европа не дает нам необходимых гарантий, потому что капиталистический мир нарушает свои собственные законы, они не способны гарантировать нам целостность наших активов", - пояснила она.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»