Премьер Грузии объяснил рост криминала в республике новой методикой учета данных

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отверг обвинения оппозиции в том, что в стране за минувший год катастрофически вырос уровень преступности.

"Я категорически не приемлю этих обвинений оппозиции. Реальность такова, что с 2018 года мы изменили методологию учета совершенных преступлений, соответственно изменились и статистические данные, по которым в прошлом году на 54% было совершено больше преступлений, чем в 2017 году, однако число тяжких преступлений не изменилось", - заявил М.Бахтадзе в пятницу, выступая в парламенте.

По его словам, процентный рост преступности в основном связан с такими преступлениями, которые ранее практически не фиксировались, в частности, с домашним насилием, мелким воровством, нанесением легких телесных повреждений.

"Мы никогда не допустим, чтобы борьба с криминалом велась за счет нарушения прав человека, как это было при прежних властях, когда был объявлен призыв - "Никакой толерантности - все в тюрьму", - заявил М.Бахтадзе.