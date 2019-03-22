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22.03.2019 14:19

Премьер Грузии объяснил рост криминала в республике новой методикой учета данных

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отверг обвинения оппозиции в том, что в стране за минувший год катастрофически вырос уровень преступности.

"Я категорически не приемлю этих обвинений оппозиции. Реальность такова, что с 2018 года мы изменили методологию учета совершенных преступлений, соответственно изменились и статистические данные, по которым в прошлом году на 54% было совершено больше преступлений, чем в 2017 году, однако число тяжких преступлений не изменилось", - заявил М.Бахтадзе в пятницу, выступая в парламенте.

По его словам, процентный рост преступности в основном связан с такими преступлениями, которые ранее практически не фиксировались, в частности, с домашним насилием, мелким воровством, нанесением легких телесных повреждений.

"Мы никогда не допустим, чтобы борьба с криминалом велась за счет нарушения прав человека, как это было при прежних властях, когда был объявлен призыв - "Никакой толерантности - все в тюрьму", - заявил М.Бахтадзе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КРИМИНАЛ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]