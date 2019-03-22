Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. В феврале-марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России. Несмотря на то что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале-марте, они остаются на повышенном уровне. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался. Тем не менее отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. С учетом этого Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0-5,5 до 4,7-5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году.

Динамика инфляции. Годовая инфляция в феврале-марте 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% (с 5,0% в январе 2019 года). По оценке на 18 марта, годовая инфляция составила 5,3%. Перенос повышения НДС в цены в значительной мере реализовался. Его вклад в годовую инфляцию составил около 0,6-0,7 процентного пункта, что соответствует нижней границе интервала ожиданий Банка России. Отдельные отложенные эффекты повышения НДС могут проявляться в ближайшие месяцы. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить в II квартале текущего года.

Существенную роль в повышении инфляции в феврале сыграло увеличение темпа роста цен на продовольственные товары до 5,9% (с 5,5% в январе 2019 года). Ускорение продовольственной инфляции носит во многом восстановительный характер после ее существенного снижения во второй половине 2017 - первой половине 2018 года. Соответственно, в годовые темпы роста индекса потребительских цен вносит заметный вклад эффект низкой базы продовольственных цен. Цены на непродовольственные товары и услуги за последние 12 месяцев увеличились в меньшей мере, чем на продовольственном рынке. Ускорение годовой инфляции было ограничено динамикой потребительского спроса и доходов, укреплением рубля, снижением цен на основные виды моторного топлива и отдельные продовольственные товары в феврале по отношению к январю. Сдерживающее влияние на инфляцию также оказали упреждающие решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года.

Несмотря на то что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале-марте, они остаются на повышенном уровне.

По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года. При этом Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0-5,5 до 4,7-5,2%. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Денежно-кредитные условия. С начала текущего года денежно-кредитные условия существенно не изменились. Динамика процентных ставок на различных сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной. Доходности ОФЗ снизились на фоне улучшения ситуации на мировых финансовых рынках и пересмотра участниками рынка ожиданий по траектории ключевой ставки Банка России в будущем. Депозитные ставки несколько выросли, кредитные ставки стабилизировались. При этом динамика доходностей ОФЗ ограничивает потенциал дальнейшего роста депозитно-кредитных ставок и создает условия для их снижения в будущем. Сохранение положительных реальных процентных ставок по депозитам и облигациям поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.

Экономическая активность. Экономика находится вблизи потенциала. Динамика потребительского спроса и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления. В январе-феврале годовой темп роста промышленного производства сложился на уровне IV квартала прошлого года. Рост инвестиционной активности остается сдержанным. Годовой темп роста оборота розничной торговли в январе-феврале снизился на фоне повышения НДС и замедления роста заработных плат, что соответствует прогнозу Банка России.

Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2-1,7% в 2019 году. Повышение НДС оказывает небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов.

Инфляционные риски. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. В части внутренних условий уменьшились риски вторичных эффектов повышения НДС и повышенного роста цен на отдельные продовольственные товары. В части внешних условий пересмотр траектории процентных ставок ФРС США и центральных банков других стран с развитыми рынками снижает риски устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками.

Вместе с тем сохраняются риски замедления роста мировой экономики. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Несмотря на рост нефтяных цен с начала текущего года, риски превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году остаются повышенными.

Также значимым риском остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания.

Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении и бюджетными расходами, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля 2019 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 22 марта 2019 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.