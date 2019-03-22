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СНГ 22.03.2019 14:51

Переговоры относительно создания правящей коалиции в парламенте Молдавии могут занять несколько недель - президент Додон

Президент Молдавии Игорь Додон прогнозирует, что процесс формирования правящей коалиции в новом парламенте займет несколько недель.

Он написал об этом на своей странице в социальных сетях после встречи с послом Германии в Молдове Ангелой Ганнингер в пятницу.

При этом И.Додон отводит себе, как президенту, важную роль в проведении диалога между партиями относительно создания правящей коалиции.

"Говорили также о внутриполитической обстановке в нашей стране после начала работы парламента нового созыва. В этом контексте подтвердил госпоже Ганнингер намерение пригласить руководителей трех парламентских сил - Партии социалистов, Демократической партии и блока ACUM - для проведения переговоров по возможному формированию парламентского большинства и правительства РМ", - отметил глава государства.

По его словам, "этот процесс может занять несколько недель".

"Я полагаю, что президент здесь играет исключительно важную роль, способствуя проведению диалога. Вместе с тем я привел пример европейских стран и, прежде всего, Германии, где есть большой опыт проведения достаточно длительных переговоров по формированию парламентской коалиции и созданию по их итогам легитимного, эффективно работающего правительства", - отметил И.Додон.

Он выразил уверенность, что "такой опыт гораздо лучше создания нелегитимного парламентского большинства с участием "перебежчиков" (депутаты, которые будут выходить из фракций, чтобы перейти в состав парламентского большинства, как это случилось в прежнем парламенте - "ИФ")".

По итогам состоявшихся 24 февраля выборов, в новом парламенте Молдавии представлены четыре партии. Пропрезидентская Партия социалистов получила 35 мест, Демократическая партия - 30 депутатских мандатов, проевропейский блок ACUM - 26, Партия Шора - семь.

Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.

При этом, создание коалиции представляется маловероятным, так как все партии имеют принципиальные идеологические разногласия.

Накануне состоялось первое заседание нового парламента. После выступления президента, депутаты констатировали, что в парламенте нет парламентского большинства, не начаты переговоры по созданию правящей коалиции, а потому нет возможности избрать спикера и руководящие органы парламента.

В заседании, которое длилось менее часа, объявлен перерыв на неопределенное время. О дате продолжения заседания будет объявлено дополнительно.

Как сообщалось, если прошедшим в парламент партиям не удастся создать коалицию большинства, необходимую для формирования правительства, то могут быть назначены досрочные парламентские выборы

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРТИИ, КОАЛИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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