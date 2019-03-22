Переговоры относительно создания правящей коалиции в парламенте Молдавии могут занять несколько недель - президент Додон

Президент Молдавии Игорь Додон прогнозирует, что процесс формирования правящей коалиции в новом парламенте займет несколько недель.
Он написал об этом на своей странице в социальных сетях после встречи с послом Германии в Молдове Ангелой Ганнингер в пятницу.
При этом И.Додон отводит себе, как президенту, важную роль в проведении диалога между партиями относительно создания правящей коалиции.
"Говорили также о внутриполитической обстановке в нашей стране после начала работы парламента нового созыва. В этом контексте подтвердил госпоже Ганнингер намерение пригласить руководителей трех парламентских сил - Партии социалистов, Демократической партии и блока ACUM - для проведения переговоров по возможному формированию парламентского большинства и правительства РМ", - отметил глава государства.
По его словам, "этот процесс может занять несколько недель".
"Я полагаю, что президент здесь играет исключительно важную роль, способствуя проведению диалога. Вместе с тем я привел пример европейских стран и, прежде всего, Германии, где есть большой опыт проведения достаточно длительных переговоров по формированию парламентской коалиции и созданию по их итогам легитимного, эффективно работающего правительства", - отметил И.Додон.
Он выразил уверенность, что "такой опыт гораздо лучше создания нелегитимного парламентского большинства с участием "перебежчиков" (депутаты, которые будут выходить из фракций, чтобы перейти в состав парламентского большинства, как это случилось в прежнем парламенте - "ИФ")".
По итогам состоявшихся 24 февраля выборов, в новом парламенте Молдавии представлены четыре партии. Пропрезидентская Партия социалистов получила 35 мест, Демократическая партия - 30 депутатских мандатов, проевропейский блок ACUM - 26, Партия Шора - семь.
Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.
При этом, создание коалиции представляется маловероятным, так как все партии имеют принципиальные идеологические разногласия.
Накануне состоялось первое заседание нового парламента. После выступления президента, депутаты констатировали, что в парламенте нет парламентского большинства, не начаты переговоры по созданию правящей коалиции, а потому нет возможности избрать спикера и руководящие органы парламента.
В заседании, которое длилось менее часа, объявлен перерыв на неопределенное время. О дате продолжения заседания будет объявлено дополнительно.
Как сообщалось, если прошедшим в парламент партиям не удастся создать коалицию большинства, необходимую для формирования правительства, то могут быть назначены досрочные парламентские выборы
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»