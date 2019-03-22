Трамп выразил надежду на завершение повышения ставок ФРС и скорое соглашение с Китаем

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business Network выразил надежду, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл повышения процентных ставок, и заявил, что торговое соглашение с Китаем "уже очень близко".
"Надеюсь, теперь у нас не будет ужесточения", - сказал Д.Трамп.
Интервью Fox выйдет в эфир позже 22 марта, однако текстовая расшифровка поступила в распоряжение агентства Bloomberg.
По словам Д.Трампа, переговоры США и Китая по торговым вопросам идут без особых проблем, и потенциальное соглашение "окажет очень большое воздействие, возможно, более существенное, чем принято считать".
"Думаю, мы уже очень близки (к соглашению - ИФ). Совсем не обязательно, что мы его достигнем, но я думаю, что мы подбираемся очень близко", - сказал американский президент.
В эту среду прогнозы руководителей Федрезерва показали, что в 2019 году изменения ставки не планируется, а в 2020 году ставки, вероятно, будут повышены всего один раз.
В отличие от своих предшественников на посту президента США Д.Трамп регулярно использует выступления, интервью и Twitter, чтобы оказывать давление на Федрезерв. Он утверждает, что повышение процентных ставок ставит под угрозу рост американской экономики.
Вместе с тем на вопрос Fox о его влиянии на ФРС президент ответил, что не считает, будто бы он оказывает влияние на решения центробанка.
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