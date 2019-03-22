Выездной налог для туристов повысят в Египте впервые с 2013 года

Власти Египта впервые с 2013 года повысили налог на выезд для туристов с $20 до $25 из-за роста числа путешественников, сообщает портал Vetogate.
"Высший совет по ценообразованию в Египте принял решение о повышении сбора, закладываемого в стоимость билетов на международные и чартерные рейсы с вылетом из аэропортов страны с $20 до $25. Причиной этому стал рост турпотока и необходимость вложения дополнительных средств для развития системы обслуживания аэропортов", - пишет портал.
Как отмечает портал, выездной налог существует в большинстве международных аэропортов мира, дополнительные средства в Египте пойдут на строительство новых залов и взлетно-посадочных полос, на обеспечение комфортного пребывания пассажиров в аэропортах.
По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в 2018 году турпток в Египет вырос на 16,5%, а доходы страны от туризма составил $29,6 млрд (плюс 11,9%).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»