Цены на нефть усилили падение, Brent опустилась ниже $67 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили падение в ходе торгов пятницу из-за опасений, связанных с торможением экономического роста.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 подешевели на $0,87 (1,28%) - до $66,99 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упали на $0,57 (0,95%) - до $59,41 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 0,3%, а WTI подорожала на 1,5% на фоне данных о резком сокращении товарных запасов нефти в США.

Инвесторов напугали крайне слабые данные о деловой активности в еврозоне и особенно в Германии.

Предварительный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Германии рухнул в марте до рекордного минимума - 44,7 пункта, тогда как в феврале он составлял 47,6 пункта. В IHS Markit, рассчитывающей этот индикатор, падение объясняют растущей напряженностью в сфере мировой торговли.

Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на спад активности в секторе.

Сводный PMI в еврозоне в этом месяце опустился до 51,3 пункта с 51,9 пункта в феврале, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Значение индекса в текущем месяце приблизилось к рекордному минимуму в 51 пункт, зафиксированному в январе.

Вместе с тем ограничения нефтедобычи ОПЕК+, сокращение поставок из Венесуэлы и Ирана на фоне санкций и снижение товарных запасов углеводородов по-прежнему поддерживают нефтяной рынок, отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш.