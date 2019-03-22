Представители протестного движения "желтые жилеты" вновь выйдут на улицы Парижа и других крупных городов Франции 23 марта, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в пятницу.
"Франция - 23 марта - в Париже и крупных городах страны ожидаются манифестации движения "желтые жилеты"; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог; ограничения движения транспорта; возможны столкновения с силами правопорядка", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
В прошлую субботу акция протестов "желтых жилетов" переросла в погромы. Так, во многих зданиях, расположенных на Елисейских полях, были выбиты стекла, в результате поджогов сгорели вывески баров и ресторанов, разрисованы и испорчены стены зданий. Некоторые из банков, магазинов и ресторанов на одной из самых дорогих улиц Парижа оказались разграблены или разгромлены, в том числе - знаменитый ресторан Fouquets, магазины Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Nespresso.
По оценкам торгово-промышленной палаты Франции, беспорядки затронули около 100 магазинов на Елисейских полях, большей части из которых был нанесен существенный ущерб. Также пострадали рестораны, отели, банки.
После субботней акции протеста президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал разработать меры, чтобы беспорядки и погромы, сопровождавшие акцию "желтых жилетов", больше не повторились.
Как сообщают французские СМИ, перед запланированной демонстрацией власти приняли ряд мер, в частности запретили проведении акции на Елисейских полях, на площадях Этуаль и Согласия и в центральных районах городов Бордо, Марсель и Ницца.
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