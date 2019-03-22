Си Цзиньпин встретился в Риме с президентом Италии Матареллой

Президент Италии Серджо Маттарелла принял в Квиринальском дворце председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает в пятницу агентство АНСА.
После встречи С.Маттарелла подчеркнул, что визит председателя КНР в Италию укрепляет сотрудничество двух стран.
"Сотрудничество между Италией и Китаем будет укреплено в ходе такого приятного визита председателя Си Цзиньпина торговыми соглашениями", - сказал президент Италии.
Также он приветствовал запланированное на субботу подписание меморандума о взаимопонимании между Италией и Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
"Подписание меморандума показывает, что уделяется внимание созданию идеальных условий для итальянских и китайских предприятий", - подчеркнул С.Маттарелла.
Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал встречу с С.Маттареллой продуктивной.
Италия - первый этап турне Си Цзиньпина по странам Европы.
Ранее в пятницу в Берлине подтвердили, что канцлер Германии Ангела Меркель 26 марта встретится в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Си Цзиньпином.
"В следующий вторник канцлер отправится в Париж, в 10 часов там пройдет беседа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером", - сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
По ее словам, на встрече речь пойдет о многополярности современного мира и о том, как ее можно укрепить, а также о роли Европы и Китая в этом процессе. А.Меркель едет на встречу по приглашению Э.Макрона.
По словам У.Деммер, после встречи примерно на 11.00 (13.00 мск) запланирован совместный выход к прессе.
Премьер Грузии объяснил рост криминала в республике новой методикой учета данных
Пакистан продолжит поддерживать Баку по карабахской проблеме - президент
Азербайджан надеется на расширение экономического сотрудничества с Аргентиной
"Газпром" готов поставлять газ Украине напрямую, цена для конечного потребителя будет на 1/4 ниже
Соглашение ОПЕК+ хорошо для стабильности, стоит ли его продлевать, покажет II квартал - топ-менеджер ЛУКОЙЛа
Американские астронавты вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов
Выездной налог для туристов повысят в Египте впервые с 2013 года
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»