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Это интересно 22.03.2019 16:32

Американские астронавты вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов

Американские астронавты в пятницу совершили выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Это первый выход членов экипажа МКС в открытый космос в текущем году и 214-й в истории станции. Астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг отправились за пределы станции из американского шлюза Quest в 15:05 мск.

В ходе 6,5-часового выхода в космос они должны установить адаптерные блоки и подключить к ним три новых аккумулятора на одном из сегментов фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Новые аккумуляторы были доставлены на МКС в сентябре прошлого года седьмым по счету японским грузовым кораблем H-II Transfer Vehicle (сокр. - HTV-7).

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили шесть таких аккумуляторов. Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

По сообщению NASA, 29 марта планируется также совершить первый в истории выход в открытый космос с МКС с участием одних только женщин-астронавтов - американок Энн Макклейн и Кристины Кох, которые продолжат монтаж новых более энергоёмких аккумуляторов для солнечных панелей станции.

Еще один выход в космос членов экипажа МКС намечен на 8 апреля.

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Тэги: США, МКС, ВЫХОД, КОСМОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]