Азербайджан значительно сократил импорт сахара из России

Азербайджан в 2018 году импортировал из России 7,3 тыс. тонн сахара, что в 15,7 раза меньше показателя 2017 года, следует из материалов ФТС, представленных на международной конференции "Рынок сахара СНГ" в пятницу в Москве.

Согласно материалам, в 2018 году самым крупным покупателем российского сахара, как и годом ранее, был Казахстан - 142,5 тыс. тонн против 151,2 тыс. тонн в 2017 году. Узбекистан, занявший второе место в списке, импортировал 111,3 тыс. тонн против 112,3 тыс. тонн.

Тройку лидеров в 2018 году замкнула Белоруссия, импортировавшая 44,9 тыс. тонн против 51,1 тыс. тонн в 2017 году.

В числе крупных покупателей в прошлом году были также Украина (35,4 тыс. тонн против 42,1 тыс. тонн), Киргизия (23,2 тыс. тонн против 28,9 тыс. тонн). Российский сахар также поставлялся в Армению, Таджикистан, Монголию, Грузию, Китай и некоторые другие страны.

Всего в 2018 году Россия экспортировала 373,9 тыс. тонн сахара против 573 тыс. тонн в 2017 году.

Азербайджан в 2017 году закупил в России 114,8 тыс. тонн сахара, став третьей по данному показателю страной.

А. Мамедов