Соглашение ОПЕК+ хорошо для стабильности, стоит ли его продлевать, покажет II квартал - топ-менеджер ЛУКОЙЛа

Стоит ли продлевать соглашение ОПЕК+, станет понятно во втором квартале 2019 года.
"Я считаю, что соглашение ОПЕК+ хорошо. Это позволило сбалансировать рынок. Сегодняшняя цена $60-70 за баррель устраивает и производителя, и покупателя. И спекулянтов избавляет от ненужных хлопот, потому что они выигрывают и на подъеме, заранее хеджируя, выигрывают и на падении цены", - сказал журналистам первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" (MOEX:LKOH) Равиль Маганов.
На вопрос, надо ли продлевать соглашение ОПЕК+, он сказал: "Надо посмотреть. Все сейчас прогнозируют, что в начале второго квартала, то есть в апреле, рынок сбалансируется. То есть он сегодня уже где-то проседает ниже пятилетнего среднего уровня запасов. Надо смотреть: может быть разжаться где-то, потом опять продлить".
"Такое соглашение хорошо для стабильности. Для месторождений это тоже нормально, мы же регулируем: можем увеличивать и уменьшать где-то путем электронного вмешательства - количество оборотов увеличиваешь или уменьшаешь центробежного насоса, где-то ставишь штуцер на фонтанном фонде, где-то начинаешь больше исследовать, то есть останавливать скважины, что тоже полезно, поскольку мы получаем дополнительную информацию, позволяющую моделировать", - пояснил топ-менеджер.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»