Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.03.2019 18:05

Курдское ополчение по-прежнему ведет бои с ИГ на востоке Сирии

Сирийские демократические силы (СДС) продолжают операцию против сил группировки ИГ (запрещена в РФ) на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает в пятницу курдский телеканал "Рудау" со ссылкой на главу пресс-офиса СДС Мустафу Бали.

"В настоящее время наши силы ведут борьбу против террористов в нескольких районах долины Евфрата", - заявил он, не уточнив при этом, где именно продолжаются боевые действия.

Он прокомментировал ранее поступавшие сообщения об окончательном освобождении оплота ИГ - населенного пункта Багуз - и отметил, что общественности следует доверять информации лишь из официальных источников, включая пресс-офис СДС.

Он добавил, что возглавляемая США международная коалиция против ИГ недавно нанесла авиаудары по ряду целей, связанных с террористами.

В свою очередь "Рудау" отмечает, что ранее террористы ИГ провели несколько контратак по другую сторону от позиций СДС, окружающих Багуз.

Багуз находится близ границы с Ираком. Часть оборонявших населенный пункт террористов сдались ополченцам, однако наиболее непримиримые боевики обещали до последнего продолжать сопротивление.

С 20 февраля Багуз покинули более 10 тыс. человек. Мирных жителей размещали в лагере для беженцев, а тех, кого подозревали в причастности к деятельности ИГ, задерживали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, ИГ, БОИ


Похожие новости


Пентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в Сирии Минобороны Турции требует от США прекратить вооружать сирийских курдов Турецкие военные обстреляли из артиллерии север Сирии, убиты четыре курдских боевика - СМИ Курдские ополченцы опровергли сообщения о соглашении с правительством Сирии о военной помощи в Африне МИД РФ отвергает обвинения в предательстве Россией курдов на севере Сирии Курдские ополченцы ведут бои против поддерживаемых Турцией бойцов сирийской оппозиции в районе Африна - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]