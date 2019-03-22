Курдское ополчение по-прежнему ведет бои с ИГ на востоке Сирии

Сирийские демократические силы (СДС) продолжают операцию против сил группировки ИГ (запрещена в РФ) на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает в пятницу курдский телеканал "Рудау" со ссылкой на главу пресс-офиса СДС Мустафу Бали.

"В настоящее время наши силы ведут борьбу против террористов в нескольких районах долины Евфрата", - заявил он, не уточнив при этом, где именно продолжаются боевые действия.

Он прокомментировал ранее поступавшие сообщения об окончательном освобождении оплота ИГ - населенного пункта Багуз - и отметил, что общественности следует доверять информации лишь из официальных источников, включая пресс-офис СДС.

Он добавил, что возглавляемая США международная коалиция против ИГ недавно нанесла авиаудары по ряду целей, связанных с террористами.

В свою очередь "Рудау" отмечает, что ранее террористы ИГ провели несколько контратак по другую сторону от позиций СДС, окружающих Багуз.

Багуз находится близ границы с Ираком. Часть оборонявших населенный пункт террористов сдались ополченцам, однако наиболее непримиримые боевики обещали до последнего продолжать сопротивление.

С 20 февраля Багуз покинули более 10 тыс. человек. Мирных жителей размещали в лагере для беженцев, а тех, кого подозревали в причастности к деятельности ИГ, задерживали.