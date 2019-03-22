План признания суверенитета Израиля над Голанами схож с переносом посольства США в Иерусалим, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп сравнил предложение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами с решением о переносе американского посольства в Иерусалим.
"Я долго думал об этом. Это было очень сложное решение для каждого президента. Ни один президент не сделал этого. Это подобно переносу посольства (США - ИФ) в Иерусалим. Я сделал это. И я хорошо понимаю, почему ни один президент не сделал этого, ни Буш, ни Клинтон, ни Обама. Все в предвыборных кампаниях обещали перенести посольство в Иерусалим и не сделали этого. И я отлично понимаю почему, я тоже в своей предвыборной кампании обещал перенести посольство в Иерусалим", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Fox.
Он отметил, что после избрания на должность президента мировые лидеры "завалили" его призывами не переносить американское посольство.
"Когда меня выбрали, меня завалили звонками со всего мира, по большей части лидеры, которые говорили: "Пожалуйста, не делайте этого". Я сделал это, и это прекрасно. То же самое с Голанскими высотами", - сказал Д.Трамп.
"Это вопрос суверенитета, безопасности", - отметил американский лидер.
На вопрос о том, связано ли заявление Д.Трампа с предстоящими выборами в Израиле и поддержкой действующего премьера Биньямина Нетаньяху, американский лидер ответил: "Я даже не знал об этом".
"Он (Б.Нетаньяху - ИФ) хорошо выполняет свою работу. Я слышал, что он отлично справляется", - сказал Д.Трамп.
Накануне он написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".
Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.
В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.
СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.
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