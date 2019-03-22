"Газпром" (MOEX:GAZP) готов провести переговоры по заключению прямого контракта на поставку российского газа на Украину, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с кандидатом в президенты Украины, одним из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.
"Газпром" готов провести переговоры по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок напрямую российского газа", - сказал он.
При этом А.Миллер заявил, что цена на газ по новому контракту для конечного потребителя Украины будет на четверть ниже нынешнего уровня цен.
"Конечно, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту. Но, зная заоблачный, запредельный уровень цен на украинском рынке для конечного потребителя, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на украинском рынке будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен", - предположил А.Миллер.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»