Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 22.03.2019 18:53

ЦБ Турции приостановил аукционы репо из-за обвала лиры

Центральный банк Турции в пятницу объявил о приостановке аукционов недельного репо в лирах из-за обвала нацвалюты.

"С учетом событий на финансовых рынках принято решение приостановить аукционы недельного репо на неопределенное время", - говорится в сообщении на официальном веб-сайте ЦБ.

Турецкая лира, подешевевшая с утра в пятницу на 2,5% к доллару, замедлила падение после этого объявления, но потом обвал снова усилился, превысив 3% на фоне падения рынков акций по всему миру и снижения доходности долгосрочных US Treasuries.

Рынок акций Турции падает в пятницу самыми быстрыми темпами за семь месяцев, индекс BIST потерял 3,5%, сообщает агентство Bloomberg.

У ЦБ Турции есть еще два инструмента для предоставления ликвидности банкам - кредиты overnight с процентной ставкой 25,5% и так называемое Late Liquidity Window - окно ликвидности, предоставляемой "в последний момент", для которого ставка составляет 27%. Ставка по приостановленным аукционам репо была наименьшей - 24%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЦБ, АУКЦИОНЫ, ЛИРА


Похожие новости


Решение ЦБ Турции о повышении ставки будет способствовать положительному отношению инвесторов к развивающимся рынкам - Набиуллина

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]