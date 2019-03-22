ЦБ Турции приостановил аукционы репо из-за обвала лиры

Центральный банк Турции в пятницу объявил о приостановке аукционов недельного репо в лирах из-за обвала нацвалюты.

"С учетом событий на финансовых рынках принято решение приостановить аукционы недельного репо на неопределенное время", - говорится в сообщении на официальном веб-сайте ЦБ.

Турецкая лира, подешевевшая с утра в пятницу на 2,5% к доллару, замедлила падение после этого объявления, но потом обвал снова усилился, превысив 3% на фоне падения рынков акций по всему миру и снижения доходности долгосрочных US Treasuries.

Рынок акций Турции падает в пятницу самыми быстрыми темпами за семь месяцев, индекс BIST потерял 3,5%, сообщает агентство Bloomberg.

У ЦБ Турции есть еще два инструмента для предоставления ликвидности банкам - кредиты overnight с процентной ставкой 25,5% и так называемое Late Liquidity Window - окно ликвидности, предоставляемой "в последний момент", для которого ставка составляет 27%. Ставка по приостановленным аукционам репо была наименьшей - 24%.