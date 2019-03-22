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Дальнее зарубежье 22.03.2019 19:11

Париж поддержал санкции в отношении иранской авиакомпании Mahan Air

Франция в пятницу присоединилась к ряду других государств, запретивших полеты иранской авиакомпании Mahan Air, сообщает агентство Bloomberg.

Агентство напоминает, что первоначально санкции в отношении этой авиакомпании ввели США, мотивировав их тем, что она связана с иранским военизированным подразделением "Кудс" (спецназ Корпуса стражей Исламской революции).

Mahan Air выполняла четыре полета в неделю в парижский аэропорт имени Шарля де Голля.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАН, АВИАКОМПАНИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]