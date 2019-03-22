Париж поддержал санкции в отношении иранской авиакомпании Mahan Air

Франция в пятницу присоединилась к ряду других государств, запретивших полеты иранской авиакомпании Mahan Air, сообщает агентство Bloomberg.

Агентство напоминает, что первоначально санкции в отношении этой авиакомпании ввели США, мотивировав их тем, что она связана с иранским военизированным подразделением "Кудс" (спецназ Корпуса стражей Исламской революции).

Mahan Air выполняла четыре полета в неделю в парижский аэропорт имени Шарля де Голля.