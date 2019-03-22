США ввели санкции против 14 человек и 17 структур за помощь Ирану в ядерной сфере - Минфин

Администрация США ввела санкции в отношении 14 человек и 17 организаций, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, которая, по версии Вашингтона, играла ключевую роль в попытках Тегерана заполучить ядерное оружие, говорится в заявлении Минфина США.
"Администрация США предпринимает решительные действия против всех участников на всех уровнях, имеющих отношение к Организации оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND), которая поддерживала оборонный сектор иранского режима", - цитируются в заявлении слова главы Минфина США Стивена Мнучина.
Он отметил, что США продолжат использовать весь доступный спектр экономических мер с целью не позволить Ирану получить в свое распоряжение оружие массового уничтожения.
В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео, комментируя очередные американские санкции в отношении Ирана, заявил, что Вашингтон продолжит препятствовать Тегерану в его попытках получить оружие массового уничтожения (ОМУ).
"Наша кампания по максимальному давлению на Иран продолжается - посредством сегодняшних санкций в отношении структур, вовлеченных в ядерную программу режима, включая бывших ученых-ядерщиков. Мы будем неумолимо лишать Иран возможности заниматься распространением ОМУ и всей его незаконной деятельностью", - написал М.Помпео в своем аккаунте в Twitter.
США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий, и восстановили санкции в отношении Ирана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»