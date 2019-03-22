Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.03.2019 20:33

Юнкер призвал к симметрии в торговых отношениях с Китаем

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС и Китаю нужно добиться баланса в торговых взаимоотношениях, которые на сегодняшний день, по его мнению, ассиметричны.

"Китай - наш соперник, партнер, конкурент... Торговые отношения между Китаем и ЕС ассиметричны. А все, что ассиметрично, ведет к дисбалансу", - заявил Ж.-К. Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы не можем добиться стабильности там, где мы сталкиваемся с дисбалансом, в то время как конкуренция между Китаем и ЕС несправедлива", - добавил он.

Он отметил, что китайские рынки недостаточно открыты для товаров из Евросоюза.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о готовящихся в Париже переговоров руководителей ЕС с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее в пятницу в Берлине подтвердили, что канцлер Германии Ангела Меркель 26 марта встретится в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Си Цзиньпином.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Могерини назвала Китай полноценным стратегическим партнером ЕС В ЕС представили 10 мер в области отношений с Китаем Азербайджан может стать транспортным узлом для выхода ЕС в Центральную Азию и Китай – Эттингер ЕС и Китай подтвердили необходимость соблюдения соглашения по иранскому атому - Туск Евросоюз ответит на введение пошлин США в рамках норм ВТО, рассчитывает на поддержку Китая - Могерини Евросоюз указал Китаю на нарушения закона в отношении правозащитников

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]