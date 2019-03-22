Юнкер призвал к симметрии в торговых отношениях с Китаем

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС и Китаю нужно добиться баланса в торговых взаимоотношениях, которые на сегодняшний день, по его мнению, ассиметричны.

"Китай - наш соперник, партнер, конкурент... Торговые отношения между Китаем и ЕС ассиметричны. А все, что ассиметрично, ведет к дисбалансу", - заявил Ж.-К. Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы не можем добиться стабильности там, где мы сталкиваемся с дисбалансом, в то время как конкуренция между Китаем и ЕС несправедлива", - добавил он.

Он отметил, что китайские рынки недостаточно открыты для товаров из Евросоюза.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о готовящихся в Париже переговоров руководителей ЕС с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее в пятницу в Берлине подтвердили, что канцлер Германии Ангела Меркель 26 марта встретится в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Си Цзиньпином.