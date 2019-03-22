Помпео обсудил с премьером Ливана вопросы безопасности и сотрудничества двух стран

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири, обсудив с ним вопросы безопасности.

"Госсекретарь США М.Помпео встретился сегодня в Бейруте с ливанским премьер-министром С.Харири. Стороны обсудили важность сотрудничества США и Ливана в области безопасности ", - говорится в пресс-релизе госдепартамента США, распространенном в пятницу.

Госсекретарь США похвалил ливанцев за то, что они приняли более миллиона сирийских беженцев, которые находятся в Ливане "вследствие репрессивных мер со стороны Сирии и агрессии со стороны Ирана".

Визит М.Помпео на Ближний Восток проходит на фоне озвученного накануне мнения президента США Дональда Трампа, который заявил о необходимости признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это предложение получило негативную оценку со стороны многих членов международного сообщества.

М.Помпео покинет Ливан 23 марта.