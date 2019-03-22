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Дальнее зарубежье 22.03.2019 20:11

Помпео обсудил с премьером Ливана вопросы безопасности и сотрудничества двух стран

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири, обсудив с ним вопросы безопасности.

"Госсекретарь США М.Помпео встретился сегодня в Бейруте с ливанским премьер-министром С.Харири. Стороны обсудили важность сотрудничества США и Ливана в области безопасности ", - говорится в пресс-релизе госдепартамента США, распространенном в пятницу.

Госсекретарь США похвалил ливанцев за то, что они приняли более миллиона сирийских беженцев, которые находятся в Ливане "вследствие репрессивных мер со стороны Сирии и агрессии со стороны Ирана".

Визит М.Помпео на Ближний Восток проходит на фоне озвученного накануне мнения президента США Дональда Трампа, который заявил о необходимости признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это предложение получило негативную оценку со стороны многих членов международного сообщества.

М.Помпео покинет Ливан 23 марта.

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Тэги: США, ЛИВАН, ГОССЕКРЕТАРЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]