Помпео обсудил с премьером Ливана вопросы безопасности и сотрудничества двух стран

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с премьер-министром Ливана Саадом Харири, обсудив с ним вопросы безопасности.
"Госсекретарь США М.Помпео встретился сегодня в Бейруте с ливанским премьер-министром С.Харири. Стороны обсудили важность сотрудничества США и Ливана в области безопасности ", - говорится в пресс-релизе госдепартамента США, распространенном в пятницу.
Госсекретарь США похвалил ливанцев за то, что они приняли более миллиона сирийских беженцев, которые находятся в Ливане "вследствие репрессивных мер со стороны Сирии и агрессии со стороны Ирана".
Визит М.Помпео на Ближний Восток проходит на фоне озвученного накануне мнения президента США Дональда Трампа, который заявил о необходимости признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это предложение получило негативную оценку со стороны многих членов международного сообщества.
М.Помпео покинет Ливан 23 марта.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»