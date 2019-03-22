В ФРГ задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта - СМИ

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал "Вельт".

Основные подозреваемые - 21-летний мужчина из города Оффенбах и два брата из Висбадена.

По информации канала, задержанные планировали "исламистский теракт" для того, чтобы убить как можно больше "неверных".

Другие подробности не сообщаются.