В ФРГ задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта - СМИ

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал "Вельт".
Основные подозреваемые - 21-летний мужчина из города Оффенбах и два брата из Висбадена.
По информации канала, задержанные планировали "исламистский теракт" для того, чтобы убить как можно больше "неверных".
Другие подробности не сообщаются.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»